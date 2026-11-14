«Слишком хорошо, чтобы быть правдой»: МВД — о главных маркерах обмана в объявлениях

МВД: требование предоплаты и ошибки в тексте выдают мошеннические объявления

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Специалисты пресс-центра МВД РФ в ответ на запрос ТАСС перечислили признаки, по которым можно распознать мошенническое объявление среди обычных. Один из главных маркеров — завышенные, нереалистичные обещания, которые должны насторожить пользователя.

По данным ведомства, еще один тревожный сигнал — отсутствие конкретики: точного адреса, названия организации, ИНН или официальных реквизитов. Настораживать должно и то, что продавец или исполнитель общается исключительно через мессенджеры либо с анонимных номеров, избегая городской телефонной линии.

«Слишком выгодные условия, которые не соответствуют реальности», — сказали в пресс-центре.

К числу признаков обмана в МВД отнесли и навязывание предоплаты. Если у человека требуют перевести деньги за бронь, страховку или гарантию сделки, это повод усомниться в честности объявления.

Кроме того, в ведомстве советуют присматриваться к тому, как оформлен текст. Орфографические ошибки и странные, нелогичные формулировки — верный признак подделки. Отдельное внимание стоит уделять фотографиям, сопровождающим объявление: они не должны совпадать с изображениями, которые уже размещены в сети и доступны для бесплатного скачивания.

Ранее сообщалось, как распознать фейковое объявление о жилье и не попасться мошенникам.

Актуально

Читайте также

«Золотая ловушка для бабушки». Мошенники обманули воронежскую пенсионерку на 4,8 млн

«Золотая ловушка для бабушки». Мошенники обманули воронежскую пенсионерку на 4,8 млн

«Это лишь отложит проблему». Почему опасно снимать самозапрет на кредиты?

«Это лишь отложит проблему». Почему опасно снимать самозапрет на кредиты?

«Удочка» вместо отмычки: как угоняют современные машины и заплатит ли каско

«Удочка» вместо отмычки: как угоняют современные машины и заплатит ли каско

Удар по дропперам: сомнительным клиентам банков урежут операции до ₽30 тыс.

Бонусы за взлом: эксперт раскрыл, как аферисты воруют аккаунты через пуш-уведомления

Бонусы за взлом: эксперт раскрыл, как аферисты воруют аккаунты через пуш-уведомления

Мошенники придумали схему с «уголовным делом» и адвокатом-спасителем: как не попасться

Мошенники придумали схему с «уголовным делом» и адвокатом-спасителем: как не попасться

ЦБ посоветовал завести отдельную карту для распродаж: как защитить деньги в «Черную пятницу»

ЦБ посоветовал завести отдельную карту для распродаж: как защитить деньги в «Черную пятницу»

Биометрия не спасла: мошенники с ИИ украли 129 млн долларов через доверие

Биометрия не спасла: мошенники с ИИ украли 129 млн долларов через доверие

Странные квитанции за воду стали получать жители российского региона

Странные квитанции за воду стали получать жители российского региона

Обман на вторичке: автоэксперт назвал первый признак мошенничества при покупке автомобиля

Обман на вторичке: автоэксперт назвал первый признак мошенничества при покупке автомобиля

Провокация аферистов: создатели фейк-магазина шуб заявили о донатах ВСУ

Мошенники вербуют детей через онлайн-игры: все начинается с просьбы посмотреть в окно

Мошенники вербуют детей через онлайн-игры: все начинается с просьбы посмотреть в окно