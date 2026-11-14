Специалисты пресс-центра МВД РФ в ответ на запрос ТАСС перечислили признаки, по которым можно распознать мошенническое объявление среди обычных. Один из главных маркеров — завышенные, нереалистичные обещания, которые должны насторожить пользователя.

По данным ведомства, еще один тревожный сигнал — отсутствие конкретики: точного адреса, названия организации, ИНН или официальных реквизитов. Настораживать должно и то, что продавец или исполнитель общается исключительно через мессенджеры либо с анонимных номеров, избегая городской телефонной линии.

«Слишком выгодные условия, которые не соответствуют реальности», — сказали в пресс-центре.

К числу признаков обмана в МВД отнесли и навязывание предоплаты. Если у человека требуют перевести деньги за бронь, страховку или гарантию сделки, это повод усомниться в честности объявления.

Кроме того, в ведомстве советуют присматриваться к тому, как оформлен текст. Орфографические ошибки и странные, нелогичные формулировки — верный признак подделки. Отдельное внимание стоит уделять фотографиям, сопровождающим объявление: они не должны совпадать с изображениями, которые уже размещены в сети и доступны для бесплатного скачивания.

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