Лерчек не сможет уехать на лечение: столичный суд отклонил ходатайство о выезде за границу

ТАСС: суд отказал блогеру Лерчек в выезде в Китай на лечение рака 4 стадии

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Фото: [соцсети]

Столичный суд отказал блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в разрешении на выезд в Китай. Женщина, получившая условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах средств за границу, просила отпустить ее на лечение рака желудка четвертой стадии. Об этом свидетельствуют материалы дела, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

«Если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, то вопросы, указанные в части первой настоящей статьи, разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора - вышестоящим судом. В этом случае копия постановления суда по месту исполнения приговора направляется в суд, постановивший приговор. Таким образом, поданное ходатайство о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, не подлежит рассмотрению <…> районным судом города Москвы», — говорится в документе.

По данным издания, информацию об отклонении ходатайства о выезде за пределы РФ «для лечения онкологического заболевания в пекинской клинике» подтвердил и один из участников процесса.

Адвокат блогера Константин Третьяков 12 ноября сообщал ТАСС, что его подзащитная направила обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

При этом, согласно экспертному мнению адвоката Дениса Балуева, озвученному в беседе с ТАСС, помилование может быть применено к осужденным, которые признали вину и раскаялись в содеянном. Чекалина же вину не признала и добивалась оправдания во всех судебных инстанциях.

Кроме того, процедура рассмотрения вопроса о помиловании может затянуться из-за того, что Лерчек обратилась не по адресу: блогер направила документ в администрацию президента, тогда как следовало подавать его в соответствующую территориальную комиссию по вопросам помилования.

Ранее сообщалось, что Симоньян выразила надежду на милосердие президента Путина к онкобольной Лерчек.

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