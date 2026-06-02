Квартальнов возглавил «Локомотив», Атанасов перешел в СКА, Дерек Барак — в ЦСКА: в КХЛ открылся трансферный рынок

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) открылся трансферный рынок. Клубы получили возможность проводить обмены и подписывать игроков, находящихся в статусе неограниченно свободных агентов. В первый же день было заключено более двух десятков сделок, портал «Подмосковье сегодня» выделит главные из них.

«Локомотив» нашел главного тренера

Сразу после завоевания «Локомотивом» Кубка Гагарина встал вопрос, кто возглавит ярославский клуб, поскольку легендарный Боб Хартли объявил о завершении карьеры. Выяснилось, что канадец все же не порывает окончательно с хоккеем и будет консультировать «Локомотив» из-за океана.

Подходящих фигур на должность главного тренера было не так много, и «Локомотив» пошел по довольно очевидному пути, назначив Дмитрия Квартальнова, который покинул минское «Динамо». Специалист уже работал в Ярославле в 2017-19 и в какой-то степени закладывал основы чемпионской команды, но в то время в лиге доминировали ЦСКА и СКА, и «Локомотив» не был готов с ними конкурировать. Теперь у ярославцев два Кубка Гагарина подряд, и они постараются взять третий, чего еще не случалось в истории КХЛ.

Накануне «Локомотив» поверг в шок болельщиков, сообщив о расторжении контрактов с десятью игроками, среди которых были и лидеры команды, такие как голкипер Даниил Исаев, защитник Рушан Рафиков, нападающий Максим Шалунов. Оказалось, что это лишь уловка, чтобы освободить место под потолком зарплат. На следующий день «Локомотив» заключил новые контракты с девятью игроками, с формальным понижением зарплаты. Если бы он провернул этот трюк на день позже, то, по новым правилам, под потолок зарплат шли бы прежние зарплаты игроков. Таким образом, «Локо» освободил себе пространство для маневра и усиления команды.

СКА выменял у «Торпедо Атанасова

СКА и «Торпедо» провернули мощный обмен. В Санкт-Петербург отправились нападающий Василий Атанасов и защитник Арсений Варламов, в Нижний Новгород — форвард Матвей Поляков и денежная компенсация в размере 50 млн руб.

Главное действующее лицо этой сделки — 23-летний Атанасов. В минувшем сезоне он забросил 21 шайбу за «Торпедо». Автозаводцы, пожалуй, не остались внакладе. 21-летний Поляков по итогам минувшего сезона был номинантом на приз лучшему новичку сезона, в 63 матчах дебютного сезона форвард набрал 29 (16+13) очков.

Воробьев будет выступать за «Торпедо»

На этом взаимоотношения между СКА и «Торпедо» не закончились. Нижегородцы подписали двухлетний контракт с экс-нападающим петербургской команды Михаилом Воробьевым.

В лице 29-летнего форварда «Торпедо» получило опытного, квалифицированного центра. В минувшем сезоне у Воробьева было 33 (7+26) баллов в 48 матчах, а также 57% выигранных вбрасываний (причем это еще не самый высокий показатель по карьере). Воробьев провел в СКА пять лет, до этого он пробовал закрепиться в «Филадельфии» в НХЛ, откуда вернулся в родной «Салават Юлаев». Для «Торпедо» нападающий может стать мощным усилением, если решит все свои проблемы со здоровьем.

Барак воссоединился с Бучельниковым в ЦСКА

Магнитогорский «Металлург» не стал продлевать контракт с 31-летним американским нападающим Дереком Бараком, и тут подсуетился ЦСКА, заключивший с форвардом двухлетнее соглашение. В армейском клубе Барак воссоединится с Дмитрием Бучельниковым, с которым они вместе зажигали в подмосковном «Витязе».

В минувшем сезоне американец набрал 40 (21+19) очков в 62 матчах регулярного чемпионата.

Кроме того, ЦСКА подписал новый двухлетний контракт с опытным защитником Никитой Нестеровым.

Георгиев покидает «Спартак»

Московский «Спартак» расстался с голкипером Александром Георгиевым. Контракт расторгли без выплаты компенсации, поскольку в этом была инициатива игрока. Георгиев хочет еще раз попробовать закрепиться в НХЛ, где он достаточно успешно выступал за «Рейнджерс» и «Колорадо».

«Спартак» на два года продлил нападающего Германа Рубцова и еще на год — форварда Ивана Морозова, а также вернул защитника Александра Брынцева. Тот уже выступал за красно-белых в сезоне 2021/22, после чего были «Трактор», «Амур», а минувший сезон Брынцев провел в «Шанхайских Драконах».