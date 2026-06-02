«Секунды до катастрофы». Грузовик выехал перед пассажирским поездом №303 на Сахалине
На переезде в Сахалинской области грузовик врезался в пассажирский поезд
Вечером 1 июня, в 23:41 по местному времени, на железнодорожном переезде, расположенном между станциями «Пугачево-Сахалинское» и «Заозерное-Сахалинское», произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 303, следовавшим по маршруту «Южно-Сахалинск – Ноглики». Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
Водитель грузовика выехал на рельсы непосредственно перед приближающимся составом. Машинист поезда незамедлительно применил экстренное торможение, однако дистанция оказалась слишком короткой, чтобы предотвратить удар. В результате инцидента никто из людей не пострадал.
Отправление пассажирского поезда № 303 задержалось на 1 час 2 минуты. Происшествие не отразилось на графике движения других пассажирских составов.
Дальневосточная железная дорога обращается к водителям с призывом сохранять повышенное внимание при пересечении железнодорожных путей и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
