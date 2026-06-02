Жительницу Подмосковья задержали за кражу ювелирных украшений в Москве на 328 тыс. рублей

В Москве сотрудники полиции задержали женщину, проживающую в Московской области. Ее подозревают в хищении ювелирных украшений из торговых точек, расположенных в Спиридоньевском переулке и на Пресненской набережной в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«Под видом покупателя она просила показать ей ювелирные изделия и во время примерки незаметно прятала их в карманы одежды, после чего уходила», — говорится в сообщении.

Сумма ущерба оценивается приблизительно в 328 тысяч рублей. У подозреваемой обнаружили часть похищенных украшений. В отношении нее возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому достигает шести лет лишения свободы. На период следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

