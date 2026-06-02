«Рисовая мина замедленного действия». Россиянам объяснили, почему нельзя есть суши каждый день

Ежедневно включать суши в рацион не стоит — в этом блюде практически отсутствуют овощи, а чрезмерное использование соевого соуса может привести к переизбытку соли. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Хидэки Кимура, доцент факультета нутрициологии Университета Накамура.

«Суши каждый день есть не следует. Суши в основном состоят из рыбы и риса — сяри. Овощей в них почти нет. Поэтому они не позволяют восполнить витамины, связанные с овощами, и пищевые волокна. Есть проблема и с точки зрения соли», — пояснил специалист в области общественного здоровья и культуры питания.

Как уточнил Кимура, рис для суши (сяри) смешивают со специальным уксусом, который готовят из обычного уксуса, сахара и соли. Таким образом, соль уже присутствует в самой рисовой основе.

«Если макать нэта (рыбу, морепродукты или другие основные ингредиенты, используемые в суши — ред.) или сашими в соевый соус, то при 10 кусках суши можно получить около пяти граммов соли. Пять граммов — это верхний дневной ориентир, установленный ВОЗ», — отметил эксперт.

