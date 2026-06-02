В Красноярском крае организуют дополнительные поиски пропавшей семьи Усольцевых

В ближайшее время запланировано проведение дополнительных поисковых мероприятий в рамках дела о без вести пропавшей семье Усольцевых. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщает ТАСС .

«В ближайшее время будут организованы дополнительные поисковые мероприятия», — уточнили в ведомстве.

Там же добавили, что расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход к горе Буратинка в конце сентября 2025 года и перестали выходить на связь. За несколько месяцев, прошедших с момента их исчезновения, обнаружить какие-либо следы семьи не удалось.

Ранее сообщалось о том, что одну из трех пещер в Белогорье до сих пор не обследовали после исчезновения Усольцевых.