«Тарелка вместо таблеток». Доктор Мясников назвал продукты, снижающие давление без лекарств

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о рационе, который позволяет регулировать артериальное давление. Выпуск с его рекомендациями размещен на платформе «Смотрим» .

«Диета, контролирующая давление, (...) основана на большом количестве овощей, фруктов. Птица, рыба, молочные продукты», — пояснил доктор.

Кроме того, Мясников посоветовал включать в меню цельнозерновой хлеб и бобовые, которые содержат растительный белок, полезный для людей с гипертонией, а также продукты с высоким содержанием калия.

