«Дикость горы» против людей. Эвакуация тела Наговицыной с пика Победы потребует огромных ресурсов
Инструктор Борисов: для эвакуации тела Наговицыной нужно много людей и погодное
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Эвакуировать тело альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на пике Победы, придется в экстремально суровых и почти нетронутых человеком условиях. Для этого потребуется колоссальный резерв сил и ресурсов, а также ожидание подходящего «погодного окна». Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму Андрей Борисов.
«Спускать человека с горы, живого или мертвого, это всегда очень тяжелый труд, который требует большого количества людей, которые в этом участвуют. Меньше четырех человек на подобного рода мероприятия никто никогда не выходит, и здесь всегда нужно очень адекватно оценивать риски и возможные последствия вот этой тяжелой работы», – рассказал Борисов.
Сам он ранее покорял множество вершин и организует восхождения разной степени сложности.
Собеседник агентства подчеркнул, что пик Победы – это крайне сложная гора, северный семитысячник, отличающийся сильным холодом и большой трудностью прохождения.
«Если сравнивать пик Победы с большими Гималайскими горами, то здесь добавляется своеобразная дикость этой горы. Например, в Непале, даже на самых высоких в мире горах в сезон маршрут достаточно неплохо проработан, там есть перила, есть пробитая тропа, и в принципе людей достаточно много», – отметил Борисов.
По его словам, на пике Победы ситуация складывается иначе.
Ранее альпинист Яковенко сообщил, что тело Наговицыной смогут эвакуировать не раньше июля.