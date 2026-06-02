В Госдуме предложили продлить налоговый режим для самозанятых до 2035 года

В правительство России поступило предложение о пролонгации специального налогового режима для самозанятых до 2035 года.

С данной инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Копия соответствующего документа имеется в распоряжении информационного агентства ТАСС.

«Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода», — сказал Гусев в письме.

Парламентарий также предложил с 2027 года повысить годовую планку дохода для самозанятых до 3 млн рублей, а впоследствии ежегодно индексировать этот лимит с учетом инфляции и социально-экономической динамики.

По утверждению депутата, совершенствование режима налога на профессиональный доход (НПД) будет способствовать повышению доходов граждан, сохранению привлекательности легальной самозанятости и укреплению доверия к специальным налоговым режимам.

Действующий режим самозанятости установлен до 31 декабря 2028 года.

