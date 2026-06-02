«Подземные призраки Нью-Йорка». Более десятка человек вылезли из канализационных люков в Бруклине за одну ночь

В Бруклине полицейские проводят проверку после того, как больше десяти загадочных людей выбрались из подземных коммуникаций через люки. Об этом сообщает портал MyTwinTiers.

Как сообщили в правоохранительных органах, в четверг около 23:00 в районе Грейвсенд как минимум семь человек спустились в канализацию через люк на перекрестке Макдональд-авеню и Колин-плейс. Обратно они поднялись примерно в час ночи. Вторую группу – из восьми человек – заметили неподалеку от Хейворд-стрит и Бедфорд-авеню. Там незнакомцы вошли в люк около часа ночи, а вышли незадолго до четырех утра, после чего уехали на автомобиле.

На место вызова прибыли кинологи, сотрудники пожарной службы и специалисты департамента охраны окружающей среды. Осмотр показал, что инженерные сети не пострадали. В ведомстве подчеркнули: нахождение в коллекторах незаконно и смертельно опасно из-за скопления ядовитых газов, неустойчивых опор и риска внезапного затопления. Один из членов городского совета призвал жителей немедленно сообщать о подобных случаях в полицию. Следователи выясняют, связаны ли два этих эпизода между собой.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные с фонарями вышли из люка на парковке в Бруклине.