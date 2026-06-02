Глушенков заработает более миллиарда рублей по новому контракту с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт на улучшенных условиях, сообщил инсайдер Иван Карпов. Футболист продлит свои отношения с «Зенитом» до 2030 года и заработает за это время более миллиарда рублей.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2028 года, но «Зенит» хочет подстраховаться, поскольку к игроку есть предметный интерес из Саудовской Аравии.

По данным инсайдера, зарплата Глушенкова в «Зените» вырастет с 15 до 20 млн руб. в месяц. Кроме того, футболист получит подписной бонус в 300 млн руб. Также Глушенков выбил бонус за лояльность: если по итогам трансферного окна футболист остается в клубе, он дополнительно получает 20 млн руб.

Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 34 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 11 мячей и отдал 12 передач.

