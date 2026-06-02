ЦСКА объявил состав нового тренерского штаба. Как и ожидалось, новым главным тренером был утвержден Дмитрий Игдисамов, возглавивший команду в концовке сезона. Армейцы определились с его кандидатурой, но не спешили с объявлением пока не будет полностью сформирован новый тренерский штаб.

39-летний Игдисамов работал с молодежкой ЦСКА, и его кандидатуру поддерживали российские игроки армейского клуба. Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин и другие молодые игроки ЦСКА хорошо знакомы с Игдисамовым по работе в академии.

Главным сюрпризом стало включение в штаб тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова, который считается лучшим в стране специалистом по подготовке голкиперов.

Также в тренерский штаб вошли Мурат Искаков, Денис Коростиченко (был ассистентом Игдисамова в академии) и экс-нападающий сборной России Роман Адамов. Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксенов сохранили свои места в штабе.

За физподготовку будет отвечать румынский специалист Пэтру Лэзэрэску, ранее работавший в «Динамо», «Сочи» и «Кубани».

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на пятом месте. Клуб отправил в отставку швейцарского специалиста Фабио Челестини за дав тура до конца РПЛ.