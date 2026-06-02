«Она обещала нам спасение, а мы отдавали последние пенсии». В Ленобласти прекратили работу секты «Исход/Еxodus»

В Ленинградской области пресечена деятельность секты «Исход» (Exodus). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, жертвами организации стали несколько сотен пенсионеров, которые отдавали ей свои сбережения и пенсии.

Установлено, что лидер секты — кандидат химических наук Валентина Кузнецова — втянула в группу сотни человек. Каждый член ежемесячно сдавал около 7 тыс. рублей на общие нужды и тратил еще 10–15 тыс. на литературу с лекциями главы секты. Поводом для оперативных мероприятий стали жалобы родственников пострадавших.

Кузнецова внушала последователям, что она «Мать мира, супруга солнечного логоса Шива и единая великая богиня», а также посланник высших сил, знающий способ спасения после «часа икс». При обыске резиденции у нее нашли более 10 млн рублей наличными и множество драгоценностей. Часть адептов жила на той же территории и работала прислугой.

Территория была оборудована скрытой системой видеонаблюдения для тотального контроля. Среди членов секты выявлены граждане Украины, чьи родственники воюют в ВСУ. В отношении Кузнецовой составлен протокол за нарушение закона о религиозных объединениях, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 239 УК РФ (создание организации, посягающей на личность и права граждан).

