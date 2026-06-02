«Чемоданный рекорд». Жительница Швейцарии вернулась из Германии с 55 чемоданами

На границе Германии и Швейцарии инспекторы обратили внимание на путешественницу, чей багаж оказался необычайно объемным после возвращения из соседней страны.

Как сообщает Bild, инцидент произошел 31 мая на переходе возле коммуны Тайнген. Сотрудники остановили легковой автомобиль и прицепной фургон, направлявшиеся в сторону Швейцарии.

При досмотре таможенники насчитали 55 чемоданов. Все они прошли рентгеновский контроль — нарушений законодательства выявлено не было. Внутри находились личные вещи гражданки, которые разрешено ввозить на территорию государства.

В Федеральном управлении таможенной и пограничной безопасности Швейцарии пояснили, что перевозка столь большого количества багажа не противоречит правилам, если ранее эти вещи были вывезены из страны и теперь возвращаются обратно как личное имущество.

