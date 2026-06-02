«Тихий убийца в летнем зное». Врачи рассказали, что происходит с организмом во время жары

Жара создает повышенную нагрузку на организм. Особенно уязвимы люди с хроническими заболеваниями, однако даже у здоровых резкие перепады температуры и высокая влажность истощают адаптационные возможности. Об этом со ссылкой на экспертов сообщают «Известия» .

Невролог Наталья Корявцева отметила, что в периоды экстремального зноя количество госпитализаций по поводу инсультов увеличивается на 10–20%. Ключевой фактор — обезвоживание: оно делает кровь более густой и повышает риск тромбообразования. Кардиолог Денис Прокофьев добавил, что колебания атмосферного давления способны провоцировать гипертонические кризы и сбои сердечного ритма.

Для снижения угроз медики рекомендуют пить воду часто, но маленькими порциями в течение дня, отказаться от алкоголя и энергетических напитков, а работы на приусадебных участках переносить на утренние или вечерние часы. Кондиционер следует устанавливать на комфортные 21 градус, при этом разница температур внутри помещения и на улице не должна превышать 4–5 градусов. За полчаса до выхода на солнце климатическую технику лучше отключать.

Специалисты также напоминают: возбудители ОРВИ сохраняют активность и в теплую погоду, поэтому испортить отдых они способны не хуже, чем в холодное время года. Отдельную опасность представляют пищевые отравления — в жару патогенные микроорганизмы размножаются в продуктах крайне быстро.

