Ледяные глыбы, Карякин, эмоциональное опустошение: как педагог из Подмосковья провел самый северный урок истории в мире

Учитель истории школы № 16 из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов побывал на Северном полюсе. Такое необычное путешествие стало для него наградой за победу во Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2022», сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области. Сразу по возвращении домой Дмитрий рассказал корреспонденту «Подмосковье неделя», как в водах Северного Ледовитого океана ему довелось провести урок и таким образом установить рекорд! Рассказываем подробности.

ГЛЫБА ИЗ «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ»

Путешествие Дмитрия Лутовинова началось 13 августа. Он отправился в Мурманск, чтобы там сесть на борт атомного ледокола «50 лет Победы». На нем учитель в составе 4-й арктической экспедиции Росатома махнул на Северный полюс.

«В составе нашей группы в рамках проекта «Ледокол знаний» отправилось более 80 талантливых ребят со всей России (победители конкурсов и олимпиад, проектов Росатома) и мы, взрослые: наставники, эксперты и ученые», – рассказывает Дмитрий.

Первое впечатление по прибытию – море. Оно было чистым и спокойным, вспоминает педагог. А на вторые сутки начали появляться первые льдины.

«Мы высыпали на палубу, чтобы посмотреть. Было ощущение, что мы реально движемся к самому Северу. Но когда мы увидели первый айсберг, небольшие льдинки перестали вызывать такой ажиотаж. Первый большой айсберг напоминал стену из «Игры престолов». Он был действительно как огромный остров голубого льда», – вспоминает путешественник.

С таким фантастическим видом из иллюминаторов, когда ледокол проламывал себе путь на полюс, ребята затеяли играть в «Что? Где? Когда?».

«Время провели замечательно! Когда еще сыграешь на борту такого судна практически у самого полюса?» – радуется возможности Дмитрий.

СЫГРАЛИ С КАРЯКИНЫМ

Дальше компанию ждал берег Северного полюса и шахматный турнир прямо на ледяном материке под открытым небом.

«На полюсе в это время было -2, дул ветер. И наши ребята сыграли самую северную шахматную партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Сергей, конечно, победил. Его обыграть не удалось никому», – рассказывает Дмитрий Лутовинов.

Фото: [ Из архива Дмитрия Лутовинова ]

Вообще на полюсе все испытывали некий ажиотаж, продолжает учитель.

«Это непередаваемое ощущение, когда ты открываешь GPS на телефоне и у тебя тег высвечивается прямо на макушке планеты. Сначала ты не понимаешь, где находишься. А потом как понимаешь! И это колоссальное чувство вдохновения. Окрыляет, правда!» – восклицает Дмитрий.

НАСТУПИЛО ОПУСТОШЕНИЕ

Уже на обратном пути от полюса учитель провел занятие для ребят на борту ледокола. Этот урок попал в Книгу рекордов России.

«Я провел самый северный урок в мире и поставил рекорд! – радуется педагог. – Это было на 86-й параллели, что тоже достаточно далеко на север. Туда из людей добирался только Нансен».

Путь домой по сравнению с началом путешествия был немного грустным, рассказывает Дмитрий.

«Наступило некоторое опустошение. Мы действительно после такого эмоционального всплеска немного устали, тем более что программа была очень плотная – лекции и мастер-классы», – сетует учитель.

Экспедиция была образовательной: для ребят проводили много занятий и мастер-классов, поясняет педагог.

«Мы довольно мало спали: нужно было готовиться к занятиям. Я проводил для ребят уроки истории. Ну и просто хотелось пообщаться. Часто мы проводили время в смотровом салоне глядели, как движется наше судно, буквально до 3–4 утра, учитывая, что мы жили по Гринвичу», – вспоминает путешественник.

Сейчас, спустя 10 дней плавания, Дмитрий дома. Перестраивается на московское время и встречает своих учеников в День знаний.

КАКАЯ ТВОЯ МИССИЯ?

Педагогический стаж Дмитрия Лутовинова – около 10 лет. Миссию педагога он видит так – «нести свет знаний, рассеивать тьму невежества, личным примером прививать человечность, тягу к наукам и искусству».

АЛЛО, АЛЛО

Связи с Большой землей у путешественников не было, но сделать один звонок Лутовинову все же удалось – он пообщался с директором своей школы и классным руководителем, которая учила его в детстве. Как-никак 2023-й – Год педагога и наставника.– Получилось так, что мне дали позвонить своим наставникам прямо с борта ледокола по спутниковому телефону у точки рядом с Северным полюсом. Я с ними поговорил, и это было очень приятно. Самое главное, что я поблагодарил их за все, что они для меня сделали, – сказал Дмитрий.