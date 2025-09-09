Лучший игрок КХЛ прошлого сезона пострадал из-за своего достижения: за что отстранили Джоша Ливо

За что наказали

В минувшем сезоне Ливо стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (80 очков в 62 матчах), побил казавшийся вечным снайперский рекорд Сергея Мозякина (49 шайб) и в итоге был признан MVP сезона.

Ливо должен был присутствовать на церемонии закрытия сезона КХЛ, который прошел 29 мая, но пропустил мероприятие. Сторона хоккеиста подавала апелляцию, но лига была неумолима. Виза Ливо действовала до 31 мая, таким образом, он имел физическую возможность посетить мероприятие.

«Поверьте, у Джоша была веская причина не приезжать в мае на церемонию КХЛ. При этом он уважает лигу и благодарен за то, что его признали MVP — это большая честь. Ливо хотел бы избежать дальнейших комментариев на эту тему. Вокруг него сейчас много шумихи, а он просто хочет играть в хоккей», ¬— сказал агент игрока Иван Ботев.

Фото: [ ХК «Трактор» ]

Игроки без защиты

В это межсезонье было немало скандалов, связанных с незащищенностью контрактов игроков КХЛ. Случай Ливо показывает, что хоккеистам поддержка требуется не только при контрактных спорах.

На это указывает хоккейный агент Алексей Дементьев

«В плане санкций и других вопросов нужен противовес подобным принимаемым решениям. В НХЛ — это ассоциация игроков», — сказал Дементьев.

По его мнению, на первых порах такие функции могли бы выполнять агенты при наделении их более широкими полномочиями. Вряд ли это решит проблему: каждый агент нацелен на защиту интересов своего клиента, и тут могут возникать разнообразные противоречия. А вот идея о профсоюзе игроков просто витает в воздухе.

Фото: [ ХК «Трактор» ]

Ливо в «Тракторе»

Минувший сезон 32-летний канадец, за плечами у которого опыт более 200 матчей в НХЛ, провел за «Салават Юлаев». Уфимский клуб испытывает финансовые проблемы, поэтому не смог потянуть зарплату Ливо и расторг с ним контракт.

Такой ценный «товар» не мог долго залеживаться на рынке, и через пять дней после расторжения контракта с «Салаватом» Ливо подписал однолетний контракт с челябинским «Трактором». Ради этого челябинцы обменяли в «Барыс» нападающего Майка Веккионе — менее чем через две недели после подписания.

В межсезонье «Трактор» покинули целый ряд лидеров — Владимир Ткачев, Максим Шабанов, Виталий Кравцов. На старте сезона игра уральской команды не впечатляет, выглядит несбалансированной. «Трактор» уступил «Локомотиву» (1:2 Б) и «Барысу» (3:4 ОТ).

При этом к канадскому легионеру у тренерского штаба претензий быть не может, хотя первую тренировку в «Тракторе» он провел только 20 августа: времени на поиск взаимопонимания с партнерами почти не потребовалось. Ливо тащит на себе сырую челябинскую команду. Канадец поучаствовал во всех четырех голах «Трактора» и набрал 4 (1+3) очка.

Теперь Ливо не сможет помочь «Трактору» в ближайших матчах против «Нефтехимика» (9 сентября) и СКА (11 сентября).