«Проявляет не свойственную подросткам рассудительность»: Маруся Левкина объяснила необычный характер дочери

Маруся Левкина, вдова солиста легендарной группы «На-На» Владимира Левкина, который ушел из жизни в ноябре 2024 года, впервые после его смерти откровенно рассказала об их дочери. Супруга покойного артиста рассказала о девочке на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал», пишет Teleprogramma.org.

По словам женщины, девочка проявляет не свойственную подросткам рассудительность и удивительную чуткость.

«Она часто поддерживает меня в трудные моменты, и я связываю это с влиянием Володи», — призналась вдова.

Девочка, как рассказала Маруся, говорит о матери очень тепло. Их связывают «хорошие и бережные отношения», и Левкина старается быть для дочери кем-то большим, чем мамой.

Маруся также отметила, что часто приходит на могилу к Владимиру, разговаривает с ним и чувствует его присутствие, что помогает им обеим справляться с горем.

Что касается будущего ребенка, то, по словам Маруси, она уже пробует себя в музыке, явно стремясь быть похожей на родителей. Но настоящая мечта девочки — карьера режиссера или актрисы.

