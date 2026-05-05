От вальса до лазертага: что ждет гостей парка «Бронницкий луг» 9 мая

В парке «Бронницкий луг» 9 мая с 11:00 до 18:00 пройдут мероприятия ко Дню Победы. Посетителей ждут тематические, спортивные и просветительские локации.

В программу включены праздничный концерт «Горжусь и помню», танцевальный флешмоб «Вальс Победы», к которому приглашаются пары, семьи и взрослые с детьми, а также акция по раздаче георгиевских ленточек «Память Победе». Для любителей активного отдыха организуют командную военно‑тактическую игру — лазертаг.

Гости парка смогут поучаствовать в проекте «Голоса Победы», озвучив письмо времен Великой Отечественной войны. Записанные аудиописьма передадут в экспозицию Музея Победы.

Также будет работать локация «Помощь и поддержка»: там организуют сбор гуманитарной помощи и прием писем для участников СВО. Дополнительно проведут мастер‑класс «Лента памяти» — участникам расскажут историю георгиевской ленточки, объяснят, как ее правильно носить и складывать.

Вход на все мероприятия свободный, возрастное ограничение — 0+.