Мамиашвили сорвался на Валиеве, но уже давно десятки российских борцов выступают за другие сборные

Во время награждения призеров в весовой категории до 74 кг глава ФСБР резко надел медаль на шею Чермену Валиеву, представляющему Албанию, и назвал его предателем. Разбирательства продолжились за кулисами, выплеснулись за пределы борцовского сообщества, вновь подняв проблему смены гражданства российскими спортсменами.

Почему Валиев?

Остается только догадываться, почему Мамиашвили сорвался именно на Валиеве — кроме него, еще десять россиян, выступающих за другие сборные, стали победителями и призерами чемпионата Европы.

Первая причина, лежащая на поверхности: в финале Валиев победил одного из самых заслуженных российских борцов олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Заурбека Сидакова. Разумеется, в ФСБР рассчитывали на золото в этом весе.

Возможно, у конфликта была предыстория. Мамиашвили позже сказал: «Он сам все знает». Можно предположить, что процесс смены гражданства Валиевым проходил не очень гладко и не так, как хотелось бы главе ФСБР.

26-летний воспитанник осетинской борьбы получил албанское гражданство год назад, чтобы иметь шанс выступить на Олимпиаде: в итоге в Париже он стал бронзовым призером. Валиев не был первым номером сборной России. Он дважды выигрывал чемпионат страны, побеждал на Гран-при «Иван Ярыгин», но главным в этом весе в стране все равно заслуженно был Сидаков. Весовая категория 74 кг — в принципе очень сложная, здесь высочайшая конкуренция, только в России наберется пять-шесть спортсменов, которые претендовали бы на медали на крупнейших соревнованиях. Так что мотивация Валиева понятна.

Фото: [ Чермен Валиев (Албания) против Заурбека Сидакова (Россия)/UWW ]

В России слишком много хороших борцов

Смена спортивного гражданства для российских борцов-вольников — достаточно обыденное явление.

В борьбе на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы действует правило: одна страна — один спортсмен в весовой категории. Победа или призовое место на Олимпиаде может принести всенародную славу и безбедную жизнь в будущем. Борцовский век — это, как правило, два, редко три, олимпийских цикла. В России в каждой весовой категории есть по несколько спортсменов, которые могли бы претендовать на самые высокие награды на международных соревнованиях. Пятые-шестые номера практически не имеют шансов на них поехать, поэтому и становятся гражданами Венгрии, Словакии, Греции, Сербии.

Валиев все-таки был не пятым-шестым, а вторым-третьим — возможно, в этом и была причина гнева Мамиашвили. Борцов, не претендующих на попадание в сборную или приближающихся к 30-летнему возрасту, отпускают за границу достаточно легко. Причем «за границу» — это достаточно условное понятие. Выступают спортсмены за другие страны, но живут и тренируются чаще всего на родине, в привычных условиях.

Отстранение от международных соревнований из-за ситуации на Украине проблему, конечно, усугубило, хотя оно и было достаточно мягким, по сравнению с некоторыми другими видами спорта: легкоатлеты и лыжники до сих пор не допущены к соревнованиям. Но проблема родилась не три года назад.

Фото: [ Начын Монгуш (Россия) против Азамата Тускаева (Сербия)/UWW ]

Еще на Олимпиаде-2016 призерами стали пять бывших российских борцов-вольников, представлявших Азербайджан, Узбекистан, Белоруссию и Румынию. На Олимпиаде-2024, на которой из-за отсутствия сборной России конкуренция была помягче, чемпионами стали Магомед Рамазанов (Болгария), Разамбек Жамалов (Узбекистан) и Ахмед Тахудинов (Бахрейн), бронзовые медали завоевали «албанцы» Чермен Валиев, Ислам Дудаев и «грек» Даурен Куруглиев. Даже если бы сборная России полноценно участвовала в Играх в Париже, вероятность попадания этих спортсменов в команду была не очень велика.

Валиев и Жамалов, также двукратный чемпион России, должны были бы отвоевать это право у Сидакова, а Рамазанов и Куруглиев (весовая категория до 86 кг) — у Артура Найфонова, бронзового призера Олимпиады в Токио.

Есть ли решение проблемы?

Международная федерация — Объединенный мир борьбы (UWW) — никогда не пойдет на то, чтобы допускать на чемпионаты мира и Европы по несколько борцов из одной страны в одной весовой категории. В этом случае Россия и другие ведущие борцовские державы просто не дадут шансов пробиться к призам остальным, а это не в интересах организации. Считается, что Валиев и Дудев способствуют развитию борьбы в Албании, хоть это и крайне сомнительный тезис: медали стране приносят, но не факт, что албанские (румынские, венгерские, словацкие и т.д.) мальчишки предпочтут вольную борьбу, например, футболу, что здесь возникнут борцовские школы, вырастут тренерские кадры.

Поэтому российские борцы и в дальнейшем будут представлять на международной арене не только свою родину, и называть их «предателями» абсурдно.

Другой вопрос, процесс смены гражданства спортсменами должен быть прозрачным и контролируемым. Судя по заочной перепалке Мамиашвили и бывшего главного тренера сборной Дзамболата Тедеева, этого как раз и не происходит.