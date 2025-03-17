Мирру Андрееву называют новой Шараповой: почему сравнение хромает

В американском Индиан-Уэллсе Андреева взяла второй «тысячник» подряд, обыграв первую и вторую ракетки мира — белоруску Арину Соболенко и Игу Швентек из Польши. Ее победная серия продлилась до 12 матчей и включает пять побед над игроками из топ-10. Так что не будет преувеличением назвать Мирру лучшим игроком мира прямо сейчас. Собственно, она и в официальном рейтинге WTA уже шестая.

Андреева с каждой победой переписывает рекорды WTA Tour. Большинство из них с приставкой «самая молодая» или «самая молодая после…». Чаще всего — после Марии Шараповой.

Самая титулованная российская теннисистка старше Мирры ровно на 20 лет, они даже родились в одном месяце, в апреле. То есть 20 лет теннисный мир не знал такой юной звезды.

Мощь и интеллект

Если попытаться описать теннис Марии Шараповой одним словом, первое, что придет в голову, — «мощь». Очевидно, что теннис Мирры Андреевой более разнообразный, хотя и физическими данными спортсменка не обделена. Кажется, что Мирра умеет на корте все и все делает одинаково хорошо.

Андреевой многое дала работа с Кончитой Мартинес. Юная россиянка действительно сдружилась с 52-летней победительницей Уимблдона-1994, которая здорово продвинула Мирру в вопросах тактики игры. Мощное качество Андреевой — умение нейтрализовать сильные стороны соперницы, сделать для нее игру максимально некомфортной.

Фото: [ соцсети ]

Но специалисты дружно отмечают, что у Андреевой есть то, что натренировать невозможно.

«Она довольно высокая, но хорошо двигается. Для ее возраста у нее очень хорошая подача. У нее очень хорошее чувство корта, способность соревноваться. Очень многие вещи, которым нельзя научиться, у нее уже очень сильно развиты, и со временем она будет только прибавлять», — охарактеризовала Андрееву одна из сильнейших теннисисток мира Джессика Пегула.

Главное отличие Шараповой и Андреевой — в том, как их воспринимают окружающие. Про Машу, едва она появилась на теннисном небосклоне, сразу было понятно, что это будущая звезда и модель глянцевых журналов. Мирра ведет себя как девчонка, которой на минутку приоткрыли дверь во взрослый мир, в котором все удивительно, на каждом шагу ждут открытия. А ее настоящая вселенная — подростковый TikTok.

Эта непосредственность и открытость делает Мирру особенно привлекательной. И, похоже, это не работа имиджмейкеров (хотя и в этом не было бы ничего зазорного), а совершенно искреннее восхищение всем, что с ней случается. Возможно, это до сих пор обезоруживает соперниц Андреевой, потому что при всей своей внешней детскости и даже дурашливости, она играет в очень-очень взрослый и умный теннис.

Фото: [ WTA ]

Арина Соболенко перед финалом в Индиан-Уэллсе говорила, что будет чувствовать себя как взрослая мама против ребенка. А затем, анализируя поражение, рассуждала, что дело, возможно, в том, что Мирра собрала правильную команду, что ее поддерживает семья… Короче, так и не разгадала юную россиянку.

Пользователей сайта WTA попросили выделить самое впечатляющее качество Андреевой. Из пяти предложенных вариантов с большим преимуществом (45%) победил «видение корта и интеллект».

Уже стал знаменитым блокнот Мирры Андреевой, в который она заглядывает во время перерывов. Это на самом деле не «блокнот», а целый талмуд, в котором расписано все про игру соперниц. И это помогает.

В Индиан-Уэллсе у Мирры было по неудачному сету в матчах с Соболенко и Швентек, но затем она брала себя в руки и уверенно побеждала. Мария Шарапова в своем поздравлении Мирре отметила: «такая уравновешенная».

Встреча с кумиром

Мирра рассказывала о своей единственной встрече с Шараповой, кумиром своего детства.

«Я видела ее только один раз, на Уимблдоне‑2024. Мы немного поболтали, минут 20‑30. Раньше у меня не было такой возможности, и когда моя команда сказала мне, что если я хочу встретиться с ней, я воскликнула: «Боже мой!» Я очень нервничала перед встречей, а она была очень добра», — поделилась Андреева.

Мирра похвасталась, что Шарапова дала ей свой номер телефона и попросила обращаться, если потребуется какая-либо помощь. Андреева призналась, что еще ни разу не обращалась, потому что «не знаю, что сказать».

Шарапова же еще до встречи с Миррой, год назад, заявила, что юную теннисистку ждет большое будущее, и отметила ее серьезный подход к игре.

Мария Шарапова побеждала на каждом из турниров Большого шлема и побывала первой ракеткой мира. Примерно такое будущее ждет Мирру?