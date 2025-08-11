Молодые россияне разрывают РПЛ еще до ужесточения лимита на легионеров: неожиданные герои старта сезона

Минспорта РФ собирается ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), чтобы предоставить больше игрового времени молодым отечественным футболистам. Однако старт сезона показал, что доморощенные футболисты могут пробиваться наверх и без протекционистских мер.

После четырех туров турнирная таблица РПЛ обрела довольно странный вид. В верхней ее части неожиданно расположились «Балтика», «Акрон» и «Крылья Советов», зато такие гранды как «Зенит», «Спартак» и «Динамо» откровенно провалили старт.

Первые туры сезона подарили нам новых футбольных героев: бал в РПЛ правят молодые россияне. И если лидерство в бомбардирской гонке 20-летнего Алексея Батракова не стало большой неожиданностью (хавбек «Локомотива» был признан лучшим молодым игроком прошлого сезона), то некоторые фамилии в списках лучших требуют более подробного знакомства с этими игроками.

Портал «Подмосковье сегодня» представляет неожиданных героев старта РПЛ.

Вадим Раков («Крылья Советов»)

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

20-летний вингер в минувшем сезоне регулярно выходил на замену в «Локомотиве» — 20 матчей, гол и две результативные передачи. В межсезонье железнодорожники забрали из развалившихся «Химок» Зелимхана Бакаева и Александра Руденко, и на флангах атаки образовался перебор игроков. Поэтому Ракова отдали в годичную аренду в «Крылья Советов».

В обновленной самарской команде молодой вингер сразу стал одним из лидеров. В первых трех матчах Раков забил четыре мяча (первый, в ворота «Акрона» — настоящий шедевр), в четвертом отметился результативной передачей. То есть уже существенно перевыполнил прошлогоднюю норму.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев, противник ужесточения лимита, отметил, что благодаря высокой конкуренции в клубах и проявляют себя такие игроки, как Раков.

Данил Круговой и Кирилл Глебов (ЦСКА)

Фото: [ Данил Круговой/ПФК ЦСКА ]

Данила Кругового нельзя назвать совсем уж молодым футболистом — ему 27 лет, поиграл в «Зените», в минувшем сезоне в ЦСКА был на заметных ролях. Но при Фабио Челестини Круговой, отчасти из-за кадрового дефицита у армейцев, получил другую роль. Его с позиции правого защитника подвинули ближе к атаке.

С начала сезона Круговой забил уже три мяча и неожиданно оказался в списке лучших бомбардиров турнира. На всякий случай, за семь предыдущих сезонов в РПЛ у футболиста набралось в общей сложности четыре забитых мяча.

К трем голам Круговой добавил еще и результативную передачу, наладив отличное взаимопонимание с 19-летним Кириллом Глебовым, играющим слева. Глебов успел отметиться дублем в матче с «Рубином» (5:1). Новый тренер армейцев явно благоволит молодому футболисту. В минувшем сезоне Глебов появился на поле в 15 матчах (один гол), в среднем проводя 29 минут за игру. В нынешнем сезоне Кирилл только в матче с «Ахматом» вышел на замену в начале второго тайма, а в остальных трех играх начинал в старте.

Дмитрий Пестряков и Максим Болдырев («Акрон»)

Фото: [ Максим Болдырев и Дмитрий Пестряков/ФК «Акрон» ]

Тольяттинский «Акрон» еще ни разу не проиграл в чемпионате — победа и три ничьих. В активе команды семь забитых мячей — только четыре команды отличались чаще.

У тольяттинцев образовалась очень интересная линия атаки. В центре монолитом — Артем Дзюба, а рядом с ним, по краям, очень резвые и техничные 21-летний Болдырев и 18-летний Пестряков.

Болдырев в минувшем сезоне провел в РПЛ лишь один тайм, теперь же стал игроком основы, отметившись голом и передачей. Пестряков, даром что моложе, и год назад был в обойме команды, но теперь его игровое время и значимость для «Акрона» возросли. В активе полузащитника — гол и две передачи.

Владислав Саусь («Балтика»)

Фото: [ ФК «Балтика» ]

22-летний вингер стал одним из лидеров лихо стартовавшей «Балтики». Саусь дебютировал в РПЛ еще три года назад, выйдя на короткую замену за родной «Зенит». Перенасыщенному звездами петербургскому клубу футболист не пригодился и отправился в «Шинник», а затем в «Балтику». Впрочем, и в Первой лиге Саусь играл немного.

Теперь же футболистом интересуются «Краснодар», «Локомотив» и греческий ПАОК. Всего за несколько игр Саусь заставил о себе говорить, разорвав своих оппонентов из «Динамо» и «Спартака» на правой бровке.

Помимо выдающихся скоростных данных Саусь обладает и приличным ударом. Он доказал это, положив начало разгрому «Спартака» (3:0).

Игорь Дмитриев («Спартак»)

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Красно-белым откровенно нечем похвастать после четырех туров. Игра команды разбалансирована, главному тренеру Деяну Станковичу, кажется, уже ищут замену. На этом фоне светлым пятном выглядит игра 21-летнего левого вингера Игоря Дмитриева.

Сын известного в прошлом форварда «Зенита» Сергея Дмитриева выходит на замену и всякий раз обостряет игру. В матче с «Акроном» (1:1) он отметился голевой на Пабло Солари, с «Локомотивом» (2:4) заработал пенальти. В игре с тольяттинцами Дмитриев был признан лучшим игроком матча.

Сильные качества игрока ­­— оригинальный дриблинг, скорость, работоспособность и умение выполнять качественные подачи с фланга. Конкурировать с Маркиньосом за место на позиции левого вингера крайне сложно, но, возможно, Станкович или же пришедший ему на смену тренер найдут, как предоставить россиянину больше игрового времени.