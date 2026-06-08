Рязань не сбавляет темпы: в 2026 году в городе отремонтируют более 50 дворов

Глава администрации Рязани Борис Ясинский отчитался перед депутатами гордумы о дорожном ремонте и благоустройстве за 2025 год — цифры и масштабы впечатляют. На муниципальную программу выделили 2,4 млрд рублей, и эти деньги не ушли в песок. Общая протяженность обновленных дорожных участков составила почти 14 километров, причем часть работ провели в рамках нацпроекта. Отдельно город задействовал областную программу местных инициатив — так отремонтировали восемь участков, и еще одиннадцать привели в порядок по новой программе «Окраины». Об этом сообщает издание 7info .

Но главное — это даже не итоги, а продолжение. На 2026 год перешли двухлетние контракты по 14 объектам, причем на пяти из них работы уже закончены. В список готовых попали Московское шоссе, улицы Есенина, Введенская, Вознесенская и Стройкова. То есть рязанцы уже видят результат не на бумаге, а под колесами.

Что касается дворов — тут тоже не понаслышке. В прошлом году при активном участии депутатов отремонтировали проезды в 45 дворах, в 40 обустроили детские и спортивные площадки, а три дворовые территории прошли полноценное комплексное благоустройство. И город на этом не останавливается: Ясинский анонсировал на 2026 год ремонт дорог более чем в 50 дворах Рязани. То есть темпы не снижаются, а скорее нарастают, и акцент постепенно смещается с магистралей в жилые кварталы, где люди живут каждый день.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде наводят порядок во дворах.