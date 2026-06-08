Экономика против культуры: в РПЦ пояснили, к чему ведет массовый въезд мигрантов

В России снова заговорили о том, как решать демографическую проблему, не разрушая собственную культуру. Священник Павел Островский в эфире радио Sputnik призвал не закрывать нехватку рабочих рук за счет массового завоза мигрантов. По его словам, сегодня в приоритет у экономистов и крупного бизнеса — банки и стройки, а не многодетные семьи. А многие эксперты вообще предлагают простую формулу: людей не хватает? Давайте привезем.

Священнослужитель уточнил, что для тех, кто мыслит только цифрами и валовым продуктом, русская культура, национальная идентичность и сохранение России как цивилизации — пустой звук. Их не волнует, что произойдет с языком, традициями и социальной тканью через поколение, если основную рабочую силу начнут формировать приезжие. Проблема ведь не только в том, что рождаемость низкая, но и в том, что у нас нет стратегии, где многодетность станет нормой и получит реальную поддержку — не на словах, а сопоставимую с теми же инвестициями в стройкомплекс или субсидиями банкам.

По его мнению, последствия такой подмены целей уже видны. Если продолжать латать дыры мигрантами, у государства пропадет стимул создавать условия для своих семей: доступное жилье, достойные пособия, работа с отцовской и материнской занятостью. В итоге мы рискуем получить демографическую пирамиду, где коренное население стареет и вымирает, а экономика держится на временщиках, для которых Россия — всего лишь вахта. Таким образом, важно не запрещать миграцию, а перестать делать ее главным инструментом. Пока правительство не поставит многодетность в один ряд с национальными проектами по развитию промышленности, любые рассуждения о «компенсации нехватки рук» будут вести к размыванию того, ради чего эта экономика вообще существует.

Ранее он поручил создать отдельный орган по семье.