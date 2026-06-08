Платежки на Госуслугах: россиянам обещают единую квитанцию в смартфоне

В ближайшем будущем россиянам больше не придется собирать по квартире разрозненные бумажные квитанции за коммуналку — правительство внесло в Госдуму законопроект, который переведет всю эту систему на портал Госуслуг. Инициативу уже прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Александр Козлов, координатор проекта «Школа ЖКХ» и председатель профильной комиссии Мосгордумы: суть предложения в том, чтобы все платежные документы от разных ресурсников и управляющих компаний оказались в одном электронном окне.

По его словам, сегодня многие сталкиваются с ситуацией, когда за свет, воду и тепло приходит по отдельной бумажке — иногда по несколько штук от разных поставщиков. Законопроект, внесенный Минцифры России и поддержанный правительством, призван навести порядок: единая централизованная система на Госуслугах позволит не только видеть все начисления, но и сразу их оплачивать. При этом разработчики учли привычки консервативных пользователей — бумажные квитанции пока сохранят для тех, кто никак не может от них отказаться. Однако, по убеждению Козлова, переход на электронный формат рано или поздно станет неизбежным: люди все чаще будут предпочитать передавать показания и платить через личный кабинет, не возясь с бумагой.

Столичный парламентарий подчеркнул, что ключевой момент, который сейчас активно обсуждается, — банковская комиссия. Парламентарий настаивает, что оплата через Госуслуги должна проходить без каких-либо процентов, ведь сейчас граждане при использовании платежных сервисов или банков теряют те самые 1–2% с каждого платежа. Если это удастся закрепить, то переход на электронные квитанции станет не только удобным, но и экономически выгодным. Плюс, по словам Козлова, на портале предусмотрят возможность обращаться по вопросам некорректных начислений — чтобы прозрачность системы не страдала. В итоге идея выглядит как давно назревшая централизация, которая при правильной реализации сэкономит людям и нервы, и деньги.

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