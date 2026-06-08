Глюкоза разделась в 40 лет: психолог увидела в этом холодный расчет

Певица Глюкоза решила отметить свое 40-летие не новым хитом, а откровенной фотосессией в стиле ню. Снимки, опубликованные в соцсетях, моментально разделили публику: одни восхитились смелостью и формой артистки, другие назвали образ вульгарным и ненужным. Но что на самом деле стоит за такой провокацией — возрастной кризис, желание самоутвердиться или холодный расчет? Психолог Наталья Наумова считает, что искать здесь признаки звездного безумия не стоит. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, все гораздо прозаичнее и циничнее: это хорошо спланированный пиар-ход. Глюкоза, по ее словам, давно движется по пути провокации, и очередной обнаженный пост — не всплеск эмоций, а инструмент. Смысл простой: показать, что в 40 лет можно выглядеть сексуально, молодо и желанно, да еще и фору дать молодым коллегам по цеху. Но главная цель даже не в том, чтобы всем понравиться. Артисту куда важнее активность — лайки, комментарии, обсуждения, хайп. А реакция, пусть даже негативная, только разогревает интерес.

Наумова обращает внимание на тревожную тенденцию: вместо того чтобы вкладывать энергию в музыкальное развитие и новые песни, звезда все чаще привлекает внимание эпатажными выходками. И это не столько творческий жест, сколько симптом: публике предлагают не искусство, а яркую картинку, за которой стоит потребность в постоянном зрительском одобрении и одобрении в цифрах. Глюкоза не первая и не последняя, но ее сороковой день рождения запомнится не музыкой, а спором о границах приличий — что, собственно, и требовалось организаторам этого пиар-эксперимента.

Ранее продюсер Дворцов усомнился в долгосрочном успехе нового старого образа Глюкозы.