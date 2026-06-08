Глюкоза разделась в 40 лет: психолог увидела в этом холодный расчет
Психолог Наумова: эпатаж Глюкозы заменил ей музыку
Фото: [www.istockphoto.com/Vyacheslav Dumchev]
Певица Глюкоза решила отметить свое 40-летие не новым хитом, а откровенной фотосессией в стиле ню. Снимки, опубликованные в соцсетях, моментально разделили публику: одни восхитились смелостью и формой артистки, другие назвали образ вульгарным и ненужным. Но что на самом деле стоит за такой провокацией — возрастной кризис, желание самоутвердиться или холодный расчет? Психолог Наталья Наумова считает, что искать здесь признаки звездного безумия не стоит. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, все гораздо прозаичнее и циничнее: это хорошо спланированный пиар-ход. Глюкоза, по ее словам, давно движется по пути провокации, и очередной обнаженный пост — не всплеск эмоций, а инструмент. Смысл простой: показать, что в 40 лет можно выглядеть сексуально, молодо и желанно, да еще и фору дать молодым коллегам по цеху. Но главная цель даже не в том, чтобы всем понравиться. Артисту куда важнее активность — лайки, комментарии, обсуждения, хайп. А реакция, пусть даже негативная, только разогревает интерес.
Наумова обращает внимание на тревожную тенденцию: вместо того чтобы вкладывать энергию в музыкальное развитие и новые песни, звезда все чаще привлекает внимание эпатажными выходками. И это не столько творческий жест, сколько симптом: публике предлагают не искусство, а яркую картинку, за которой стоит потребность в постоянном зрительском одобрении и одобрении в цифрах. Глюкоза не первая и не последняя, но ее сороковой день рождения запомнится не музыкой, а спором о границах приличий — что, собственно, и требовалось организаторам этого пиар-эксперимента.
Ранее продюсер Дворцов усомнился в долгосрочном успехе нового старого образа Глюкозы.