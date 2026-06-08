Ученые назвали продукты, которые помогают защитить сердце и сосуды

Международная группа исследователей из Университета Рединга, Гарвардской медицинской школы и Калифорнийского университета в Дейвисе определила продукты с самым высоким содержанием флаванолов — растительных соединений, которые способствуют поддержанию здоровья сердца и сосудов. Результаты научной работы опубликованы в журнале Food & Function .

Специалисты пришли к выводу, что наибольшее количество флаванолов содержится в чернике, ежевике, сливах, бобовых культурах и зеленом чае. По данным исследования, именно эти продукты способны оказывать наиболее выраженное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Флаванолы представляют собой биоактивные вещества растительного происхождения, связь которых со снижением риска сердечных заболеваний подтверждена клиническими исследованиями. Ученые отмечают, что данные соединения способствуют снижению артериального давления и повышению эластичности сосудов благодаря стимуляции выработки оксида азота, который помогает расслаблять стенки артерий.

В рамках исследования эксперты проанализировали рацион более 30 тысяч жителей Великобритании и США. Для оценки уровня потребления флаванолов использовались биомаркеры в образцах крови и мочи, что позволило получить более точные данные по сравнению с традиционными пищевыми дневниками.

Полученные результаты показали, что лишь небольшая часть участников регулярно получает достаточное количество флаванолов для достижения выраженного защитного эффекта. При этом многие респонденты были уверены, что придерживаются здорового питания благодаря употреблению фруктов и овощей.

Авторы работы также обратили внимание на то, что некоторые популярные продукты, которые традиционно считаются полезными, содержат крайне мало флаванолов. В частности, бананы, картофель и морковь практически не влияют на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний через данный механизм.

Исследователи подчеркнули, что действующие рекомендации по ежедневному употреблению пяти порций фруктов и овощей могут нуждаться в уточнении. По их мнению, важное значение имеет не только количество растительной пищи, но и ее состав.

Согласно выводам ученых, около 200 граммов черники, небольшая порция темного шоколада или чашка зеленого чая способны обеспечить организм заметной суточной дозой флаванолов. Эксперты считают, что обновление официальных рекомендаций по питанию в странах Европы и США с учетом этих данных может способствовать снижению числа госпитализаций, связанных с болезнями сердца, на 15–20 процентов.

Ранее сообщалось, можно ли потолстеть от фруктов.