Эксперт предупредил об опасности чужих подключений к домашнему Wi-Fi

Несанкционированное подключение посторонних к домашней Wi-Fi-сети может привести не только к снижению скорости интернета, но и создать серьезные риски для безопасности личных данных. Об этом « Ленте.ру » рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов.

По словам специалиста, многие пользователи недооценивают последствия доступа чужих людей к домашнему роутеру. Однако такой доступ способен стать инструментом для киберпреступников, которые могут использовать сеть для проведения различных атак.

Эксперт пояснил, что злоумышленники, получившие доступ к роутеру, потенциально могут перенаправлять пользователей на поддельные версии сайтов, включая банковские ресурсы, а также предпринимать попытки проникновения в подключенные к сети устройства, в том числе элементы системы «умного дома».

Для снижения рисков Миронов рекомендовал проверить настройки маршрутизатора через его веб-интерфейс. В частности, специалист посоветовал использовать современные стандарты защиты WPA2 или WPA3, поскольку более старые протоколы шифрования уже не обеспечивают необходимого уровня безопасности.

Отдельное внимание эксперт призвал уделить паролю от беспроводной сети. По его словам, простые комбинации и популярные последовательности символов легко подбираются злоумышленниками. Надежный пароль должен состоять из большого количества символов и включать буквы разного регистра, цифры и специальные знаки.

Дополнительной мерой защиты может стать отключение отображения сети в списке доступных подключений. После активации этой функции Wi-Fi перестает быть видимым для большинства пользователей поблизости, что значительно усложняет попытки несанкционированного подключения.

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