Без арабесок и фуэте: Цискаридзе вышел на драматическую сцену

Николай Цискаридзе, которого вся страна привыкла видеть на сцене в балетных туфлях, сегодня осваивает совершенно новую для себя территорию — драматический театр. Причем делает это настолько серьезно, что даже отказался от собственного имени. Артист рассказал в интервью Общественной Службе Новостей , что выходит на сцену под вымышленным псевдонимом, чтобы публика не цеплялась за его балетное прошлое и не ждала от него привычных арабесок и фуэте.

Многие ошибочно полагают, что драматическая сцена и балетная близки по природе: мол, артист там, артист там. Но Цискаридзе сравнивает такой переход с тем, как если бы полицейский надел белый халат и начал оперировать людей без медицинского образования. Актерское мастерство — это отдельная профессия, требующая специальной подготовки, и одного желания здесь мало. Нельзя снять пуанты и сразу выйти на сцену МХАТа, не пройдя через настоящую школу. Именно этим, по его словам, он сейчас и занят: учится заново, совершенствует дар, получает колоссальное удовольствие от нового ремесла.

Пригласил его в МХТ имени Чехова Константин Хабенский, и Цискаридзе продолжает сотрудничество с этим театром, постепенно находя нишу, которая действительно смогла заменить ему балет. У него нет иллюзий — он понимает, что звездного статуса в новой профессии нахрапом не возьмешь. Но сам процесс, признается артист, его совершенно затянул, и сегодня он с таким же упорством осваивает актерскую технику, с каким когда-то доводил до совершенства балетные па.

Ранее он рассказал, каких примет и суеверий панически боятся танцоры.