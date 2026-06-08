Роботы-«Пухососы» оказались фейком: россиянам объяснили феномен

Этой весной соцсети буквально взорвала на первый взгляд абсурдная новость: по Москве ездят роботы «Пухососы» и собирают тополиный пух. Видео выглядело настолько правдоподобно, что многие приняли его за чистую монету, хотя на самом деле ролик создало маркетинговое агентство Out Digital с помощью компьютерной графики и 3D-моделей. Ирония в том, что никакого искусственного интеллекта для генерации картинки авторы не использовали — это была ручная работа. Но сам поднявшийся вокруг шум оказался куда интереснее технологии. Основатель агентства Роман Зарипов в интервью Общественной Службе Новостей объясняет: большинство людей проверяют информацию не потому, что не умеют, а потому что в повседневной жизни на это просто нет ни времени, ни ментальной энергии.

По его словам, мозг экономный, и, если видео выглядит убедительно, принять его за реальность и пойти дальше — самый легкий путь. Парадокс в том, что публика давно живет в режиме готовности к обману, но критическое мышление при этом часто понимают неверно. Это не привычка сомневаться во всем подряд, а умение с одинаковой долей здорового недоверия относиться и к чужой информации, и к собственным убеждениям. А вот со вторым, как признается Зарипов, справляться всегда труднее.

Эксперт подчеркнул, что полностью решить проблему массовой доверчивости вряд ли получится. Люди не станут вдруг поголовно критичными — они просто выработают новые правила цифровой гигиены, как когда-то научились не верить письмам нигерийских принцев и каждому сомнительному скриншоту. Но есть и забавный побочный эффект: чем лучше становятся нейросети, тем меньше доверия будет даже к настоящим вещам. Раньше человек мог поверить в фейк, а теперь он может не поверить в реальность. Тот же «Пухосос» — яркий пример: многие комментаторы сразу написали, что видео целиком сгенерировано ИИ, хотя на самом деле авторы даже не пользовались генерациями, а сняли живой ролик и аккуратно поместили в него 3D-модели. Так что человеческое доверие в эпоху искусственного интеллекта превращается в сложную игру, где подозрительными становятся даже те вещи, которые случились на самом деле.

Ранее Мострансавто показало ИИ-дрон против тополиного пуха.