Ученые рассказали, у каких народов России сохранились следы древней цивилизации

Прямых «генов шумеров» не существует, однако у ряда народов России обнаруживаются древние генетические компоненты, связанные с Передней Азией, где в древности существовали и шумерские города. Об этом пишет Русская семерка.

Почему «гены шумеров» — некорректное понятие

Шумеры были населением Южной Месопотамии IV–III тысячелетий до нашей эры, создателями первых городов и клинописной письменности. Однако с точки зрения генетики они не представляли собой изолированную «чистую линию».

Южная Месопотамия формировалась как зона постоянного смешения разных древних популяций — из Анатолии, Иранского нагорья, Леванта и Кавказа. Поэтому в современной науке не существует отдельного «шумерского гена» или уникальной гаплогруппы, которая бы однозначно их определяла.

Что показывает древняя генетика Передней Азии

Исследования древней ДНК фиксируют, что население региона, где существовала шумерская цивилизация, включало несколько крупных генетических пластов:

древних земледельцев Анатолии

популяции Загроса и Иранского нагорья

кавказские древние компоненты

элементы Леванта

более поздние степные влияния

Таким образом, речь идет не о едином народе, а о сложной смеси древних линий, часть которых позже распространилась далеко за пределы региона.

Северный Кавказ как регион с наибольшим переднеазиатским наследием

На территории России наиболее выраженные древние западноазиатские компоненты фиксируются у народов Северного Кавказа. География региона исторически способствовала постоянным контактам между Кавказом, степями и Передним Востоком.

У осетин, чеченцев, ингушей, адыгов, кабардинцев и народов Дагестана в генетической структуре заметны линии, связанные с древними популяциями Кавказа и Западной Азии, включая распространенные гаплогруппы J1, J2 и G2a.

Однако важно понимать: эти маркеры не являются «шумерскими», они значительно древнее и шире по распространению.

Прикаспий и юг России

В Прикаспийском регионе и южных областях России также присутствуют древние переднеазиатские компоненты. Это связано с тем, что территория веками была коридором между Кавказом, Ираном и степной Евразией.

У части тюркоязычных и иранских народов региона фиксируется смешанный генетический состав, где западноазиатский компонент сочетается со степными и более поздними слоями. Прямой связи с шумерами здесь нет, но древние влияния Передней Азии действительно прослеживаются.

Поволжье и Урал: сложная смесь наследия

У народов Волго-Уральского региона генетическая картина многослойна. В ней сочетаются восточноевропейские, степные, уральские и частично западноазиатские компоненты.

Переднеазиатские элементы попали сюда не напрямую, а через длительные исторические процессы — степные культуры бронзового века, сармато-аланские влияния и более поздние миграции. Поэтому говорить о «шумерском происхождении» здесь некорректно.

Восточные славяне и очень древние связи

У восточных славян присутствует бронзовый степной генетический слой, который сам по себе включал примеси, восходящие к древним популяциям Кавказа и Ирана.

Это означает лишь одно: очень отдаленные связи с древним Передним Востоком существуют, но они опосредованы тысячами лет миграций и смешений и не могут трактоваться как прямое происхождение от шумеров.

Почему нельзя искать «шумеров» в одной гаплогруппе

Гаплогруппа отражает лишь одну линию наследования, чаще всего по отцовской или материнской линии. Она не описывает весь геном и не может служить маркером конкретной древней цивилизации.

Одна и та же гаплогруппа встречается у множества народов, не связанных между собой напрямую, поскольку возникла задолго до формирования современных этнических групп.

Вывод

Прямых «генов шумеров» не существует ни у одного народа. Однако у ряда народов России, прежде всего на Северном Кавказе и в Прикаспийском регионе, действительно сохраняются заметные древние генетические компоненты, восходящие к Передней Азии — тому самому широкому историческому пространству, где в древности существовала и шумерская цивилизация.