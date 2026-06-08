Рязань готовится к зиме: в городе анонсировали строительство теплосетей за 1,1 млрд рублей

В Рязани подвели итоги 2025 года в части коммунального хозяйства — и там произошло не меньше, чем на дорогах. Глава администрации Борис Ясинский, выступая перед депутатами гордумы, отчитался о масштабной модернизации сетей, которая должна в перспективе избавить город от привычных аварий и перекопов. Цифры говорят сами за себя. Об этом сообщает издание 7info .

МУП «РМПТС» провел капитальный ремонт сразу пяти участков магистральных тепловых сетей — в сумме почти восемь километров. Плюс к этому привели в порядок семь квартальных участков теплосетей протяженностью более семи километров. «Водоканал» не отставал: отремонтировал два участка водопроводных сетей (больше трех километров) и четыре участка канализационных (2,5 километра). И это не считая продолжающихся работ на водоводе от Окской очистной станции длиной 4,56 километра.

К зиме готовились отдельно и основательно. Чтобы отопительный сезон не преподносил сюрпризов, за год отремонтировали более 12 километров теплосетей, восстановили свыше 17 тыс. кв. м тепловой изоляции, привели в порядок центральные тепловые пункты и котельные. То есть работа шла не только под землей, но и на поверхности — чтобы тепло доходило до квартир без потерь.

Самый амбициозный проект, по словам Ясинского, еще впереди: строительство новых тепловых сетей рассчитано до 2027 года. Общая сумма субсидий на эти цели — 1,1 млрд рублей. Это уже не латание дыр, а системное переустройство коммунальной инфраструктуры, и, если все пойдет по плану, рязанцы почувствуют разницу не только в платежках, но и в надежности тепла и воды зимой.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Рязани отремонтируют более 50 дворов.