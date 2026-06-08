Схема «черной вдовы»: в Госдуме напомнили о презумпции невиновности

Проблема так называемых «черных вдов» — женщин, которые специально регистрируют брак с военнослужащими накануне их отправки в зону СВО, чтобы после гибели бойца получить положенные выплаты, — снова оказалась в центре общественного внимания. На этот раз громкая история пришла из Оренбургской области: мать погибшего военного обвинила его девушку в том, что та расписалась с ее сыном спустя всего 20 дней после знакомства, практически перед самой отправкой, и теперь претендует на «гробовые» деньги. Председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов в беседе с Общественной Службой Новостей признал, что ситуация далеко не нова: такие коррупционные схемы всплывают периодически, и здесь сталкиваются две реальности.

По его словам, с одной стороны, семейное и гражданское законодательство формально не может запретить взрослому человеку жениться на ком угодно и когда угодно, а с другой — очевидны случаи умышленного, циничного расчета ради получения пособий и выплат. Законодательные инициативы, направленные на пресечение подобных злоупотреблений, уже выдвигались, но в предложенном виде поддержки не получили.

Главная дилемма, по мнению парламентария, в том, что нельзя рубить с плеча. В случае с Оренбургской областью нет никаких однозначных доказательств, что девушка действовала по схеме «черной вдовы». Для нее это может быть настоящей личной трагедией: она потеряла мужа, пусть даже отношения были короткими. Лишать ее выплат в такой ситуации — недопустимо. Но если следствие подтвердит, что брак был фиктивным и заключен исключительно ради денег, тогда должны вступать в дело правоохранительные органы.

Нилов подчеркивает: разбираться нужно в каждом конкретном случае индивидуально. Нельзя позволить, чтобы из-за подозрений пострадали те, кто действительно имеет право на поддержку государства. Мало ли кому показалось, что супруги «мало вместе жили»? Закон исходит из факта зарегистрированного брака — это осознанный выбор и ответственность. Другое дело — доказанная коррупционная схема. Но тут уже вопрос не к морали, а к полиции и судам, которые в каждом спорном случае должны ставить точку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вдову участника СВО избивали и держали на цепи в центре реабилитации.