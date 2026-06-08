Гастроэнтеролог объяснил снижение аппетита в жару

Снижение аппетита в жаркую погоду является естественной реакцией организма и в большинстве случаев не должно вызывать беспокойства. Об этом « Ленте.ру » рассказал гастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам специалиста, летом потребность в пище нередко уменьшается, поскольку организму требуется меньше энергии на поддержание комфортной температуры тела. В связи с этим врач рекомендовал не заставлять себя есть при отсутствии чувства голода и ориентироваться прежде всего на реальные потребности организма.

Особое внимание эксперт посоветовал уделять питьевому режиму. Он отметил, что недостаточное потребление жидкости способно негативно сказаться как на общем самочувствии, так и на работе пищеварительной системы. При дефиците воды возрастает риск обезвоживания и нарушений работы кишечника, включая появление запоров.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что подобные состояния особенно опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку нехватка жидкости может дополнительно увеличивать нагрузку на организм.

Кроме того, высокая температура воздуха способна провоцировать чувство тошноты и другие неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта. Симаков также обратил внимание на то, что у людей с повышенной тревожностью и тревожными расстройствами жара нередко усиливает физический дискомфорт. На этом фоне могут становиться более выраженными различные симптомы, связанные с работой пищеварительной системы.

Специалист отметил, что в жаркие дни важно поддерживать водный баланс, избегать обезвоживания и внимательно относиться к сигналам собственного организма. По его мнению, именно достаточное потребление жидкости и разумный подход к питанию помогают легче переносить высокие температуры и сохранять хорошее самочувствие.

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