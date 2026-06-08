Революция или хаос: в Госдуме рассказали о рисках цифровизации ЖКХ

Заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей назвала правительственный законопроект о переводе платежек за коммуналку в электронный вид не просто полезным, а по-настоящему революционным. Документ, который Минцифры России внесло в Госдуму 8 июня, меняет саму логику взаимодействия граждан с системой жилищно-коммунального хозяйства.

По ее словам, речь идет не только о том, чтобы заменить бумажные квитанции ссылкой на портале Госуслуг. В игру вступает «Почта России» — она получает статус полноценного платежного агента, который может выставлять счета, аккумулировать деньги на своих счетах и распределять их между поставщиками ресурсов.

Парламентарий отметила, что новация, однако, гораздо шире простой оплаты. Через ту же электронную систему почты планируется рассылать юридически значимую информацию: уведомления о готовящихся общих собраниях, протоколы, напоминания о необходимости заключить договоры с ресурсниками, предупреждения о плановых отключениях и итоги голосований. Иначе говоря, весь информационный поток между УК, поставщиками и жителями предлагается свести в единую цифровую среду, где электронный платежный документ получает приоритет перед бумажным.

Но революционность, как это часто бывает, упирается в человеческий фактор. Разворотнева честно указывает на главную болевую точку: люди старшего поколения, привыкшие за всю жизнь к бумажным квитанциям, могут просто не понять, что система поменялась. Им не приходит привычная платежка — они не платят, не потому что злостные неплательщики, а потому что даже не узнали о новом порядке. Этот риск, по словам парламентария, потребует отдельного обсуждения при рассмотрении законопроекта.

По ее мнению, второй большой вопрос — судьба существующих региональных расчетных центров, которые сейчас занимаются начислениями и доставкой платежек. Им предстоит либо перестраиваться, либо уходить с рынка. Плюс ФАС должна будет взять под контроль тарифы на услуги самой системы, чтобы монополизация под флагом цифровизации не обернулась ростом скрытых комиссий. Так что инициатива действительно революционная, но ее успех зависит от двух вещей: как защитят права «цифровых скептиков» и как распределят финансовые потоки, чтобы удобство для миллионов не превратилось в головную боль для уязвимых категорий граждан.

Ранее депутат Мосгордумы Козлов заявил, что переход на цифровые квитанции неизбежен.