Музей на курьих ножках: рассказываем о новом месте в Подмосковье, где можно отлично провести время

В следующем месяце в городском округе Щелково заработает новый сказочный музей Бабы-яги в виде русской избушки, где можно будет встретить более 300 фигурок этого персонажа. Мы поговорили с создателем музея Еленой Яковлевой и узнали, что вдохновило ее на открытие этого пространства, как она собрала такую большую коллекцию и чем будет удивлять гостей на открытии.

ДОБРАЯ ЕЖКА

Путь к созданию музея занял у Елены три года. Вместе с мужем женщина путешествовала по Золотому кольцу России и покупала в сувенирных лавках разных городов фигурки сказочного персонажа. Незаметно это занятие превратилось в создание весомой коллекции, которой дома просто стало тесно.

«В 2021 году мы с мужем решили построить Дом творчества, купили участок в Лосином парке городского округа Щелково, – вспоминает Елена Яковлева. – И в этом же Доме творчества решили построить избушку-музей для своей коллекции, здесь царит необыкновенная сказочная атмосфера!»

Более 300 экспонатов будет украшать сказочный музей в Щелкове. Здесь представлены не только приобретенные в путешествии сувениры, но и сделанные на заказ фигурки от мастеров со всей России.

«У нас есть татарская Баба-яга, австрийская и даже финская, все они отличаются своим колоритом и внешним видом, – делится Елена. – Многие работы сделали мастера из Екатеринбурга и Новосибирска. В нашем музее есть фигуры из глины, стекла, дерева и куклы, выполненные в чулочной технике. Во многих сказках Баба-яга – отрицательный персонаж, который так и норовит съесть детей. А у нас только добрая Баба-яга!»

Фото: [ личный архив Елены Яковлевой ]

ЧЁРТ С ТОБОЙ

В музее представлены не только фигурки фольклорной старушки, но и куклы ее близких друзей, о которых также сложено множество сказаний. Их также делали мастера со всей страны. Тут можно встретить Черта, Кощея Бессмертного, Кикимору, Водяного и других героев народных сказаний, в том числе старославянских богов.

Елена отмечает, не только фигурки позволяют окунуться в атмосферу старославянской культуры: для взрослых и детей здесь постоянно будут проходить мастер-классы.

«Мы будем учиться делать куклы в технике валяния и заниматься росписью по дереву», – добавляет Яковлева.

Фото: [ личный архив Елены Яковлевой ]

ПИРУШКА В ИЗБУШКЕ

Кстати, открытие музея пройдет с присущим русским традициям размахом: гостей у порога избушки будет встречать Баба-яга вместе со своим другом, богом плодородия и сельского хозяйства Велесом.

«Также в честь открытия мы покажем спектакль про Бабу-ягу и Лешего, – рассказывает Яковлева. – В нашей уютной избушке всех гостей мы будем угощать пирожками и вкусным чаем. Каждому пришедшему мы подарим яркие воздушные шары».

После представления и угощений гостей сказочные персонажи проведут экскурсию по музею, чтобы каждый мог подробно познакомиться со всеми экспонатами.

Возрастной ценз: 3+