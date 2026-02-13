Нам скандала не хватало: зачем Украина приехала на Олимпиаду

На медали спортсмены из Незалежной вряд ли могут претендовать, поэтому нужно было отыскать другой способ привлечь к себе внимание. Вся политическая и государственная жизнь современной Украины основана на пиаре, поэтому нельзя было пройти мимо такого всемирно значимого события как Олимпиада без шумных провокаций.

Киевские шлемоносцы

Главным героем новостей 12 февраля стал знаменосец украинской команды скелетонист Владислав Гераскевич, которого МОК отстранил от соревнований.

Все дело в шлеме, на котором были изображены погибшие спортсмены — украинские боевики. МОК запретил Гераскевичу использовать эту амуницию, сославшись на Олимпийскую хартию. Организаторы были готовы на компромиссы, закрыли глаза на то, что Гераскевич в агитационном шлеме проехал тренировочные заезды, согласились с тем, что он может использовать шлем вне соревнований, но украинец был непреклонен.

Фото: [ соцсети Владислава Гераскевича ]

Уговаривать Гераскевича пришла лично президент МОК Кристи Ковентри. Когда все доводы были исчерпаны, украинца просто отстранили от соревнований и отобрали олимпийскую аккредитацию. Аккредитацию, правда, потом вернули — Гераскевич может оставаться на Олимпиаде до конца соревнований. Хотя и непонятно — зачем. Просто тихо болеть за своих коллег этот хлопчик не будет, и новый скандал еще наверняка случится.

В искренний порыв украинского патриота верится слабо. Еще за неделю до Олимпиады именно Гераскевич рассказал, что МОК попросил украинских спортсменов, чтобы они не устраивали во время Игр политических акций. Не на тех напали! Именно к Олимпиаде Гераскевич подготовил свой «шлем памяти», до этого он выступал в «безыдейной» амуниции.

Фото: [ НОК Украины ]

Не все в порядке было и со шлемами шорт-трекиста Олега Гандея и фристайлистки Екатерины Коцарь. От Коцарь потребовали убрать надпись на шлеме «Be brave like Ukrainians» («Будьте храбрыми, как украинцы»). Что она, кстати, и сделала, разместив на шлеме лишь национальный флаг. Гандею запретили надпись на шлеме с цитатой украинской поэтессы-националистки Лины Костенко: «Там, где героизм, там нет окончательного поражения». Пока неизвестно, пойдет ли конькобежец по пути Гераскевича.

Всем, кому должен, прощаю

Главное, шоу, конечно, началось после отстранения Гераскевича. Немедленно на событие отреагировали Верховная рада и лично президент Владимир Зеленский — важнее дел в разваливающейся стране нет. Последний потребовал отстранить всех российских олимпийцев — логику не ищите. Гераскевича глава страны наградил орденом Свободы — за то, что лишил себя возможности выступить на Олимпиаде?

Фото: [ соцсети Владислава Гераскевича ]

Сторона скелетониста подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Сам Гераскевич выступил с заявлением, что готов «простить» МОК. Для этого Международный олимпийский комитет должен выполнить три условия: а) разрешить «шлем памяти»; б) извиниться; в) прислать электрогенераторы в украинские спортшколы. Парень уже явно ощущает себя героем нации.

Изгои Олимпиады

Украинская делегация отдельно поселилась на окраине Олимпийской деревни, где она находится под охраной СБУ. Сообщалось, что отселить токсичных соседей просили и другие делегации. Да и в интересах самого МОК убрать подальше скандалистов, которые из каждой минуты своего пребывания на Играх стремятся извлечь максимум пиара.

Фото: [ Кирилл Марсак/НОК Украины ]

Скандалы наверняка еще будут. 13 февраля завершат свои выступления фигуристы-одиночники. Украинец Кирилл Марсак уже заявлял, что ему «неприятно» соревноваться вместе с Петром Гуменником. После короткой программы Марсак занимает непривычно высокое для себя 11-е место (немного помогли судьи), Гуменник идет следом. Россиянин почти гарантированно обойдет соперника (у Гуменника гораздо сложнее контент в произвольной программе, с пятью квадами). Можно представить, как «неприятно» станет Марсаку и какая это будет охапка дров в костер украинской пропаганды.

Если попробовать отстраниться от того, как грубо украинцы похабят Олимпиаду, то российскому спорту такое поведение только на руку. Токсичные украинские спортсмены уже основательно достали все спортивное сообщество. Приветливые и тактичные российские атлеты, вроде того же Гуменника или лыжника Савелия Коростелева, составляют на этом фоне разительный контраст. Парадоксальным образом, чем больше скандалят украинцы, тем ближе полноценное возвращение российского спорта на международную арену. Так что ждем продолжения шоу?