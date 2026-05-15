Удар чугунной конфоркой по голове: в Кузбассе мужчина получил пять лет за нападение на брата

В Кемеровской области местный 38-летний житель в очередной раз не сумел совладать с собственной агрессией. Мужчина и прежде привлекался к ответственности за участие в потасовках, однако это не остановило его в момент нового конфликта. На этот раз жертвой стал родной брат, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как установили в ходе разбирательства, между родственниками вспыхнула ссора. В какой-то момент обвиняемый оказался рядом с кухонной плитой старого образца — чугунной. Он вытащил из нее конфорку и, не долго думая, нанес удар сзади по голове оппонента. Сила удара, судя по последствиям, оказалась значительной.

Пострадавший выжил. Впоследствии он рассказал правоохранителям, что сцены насилия в их семье — не редкость. Причина в изменении поведения, по мнению родственника, заключается в пристрастии старшего брата к спиртному и его разгульном образе жизни.

Жителя Кузбасса оперативно задержали, и дело ушло в суд. Первая инстанция признала мужчину виновным в нанесении побоев и назначила ему наказание в виде 400 часов обязательных работ. Казалось бы, история могла на этом завершиться, но последовало продолжение.

«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд принял во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном», — сообщили консультант Кемеровского райсуда Дмитрий Бакальчук.

В процессе рассмотрения дела всплыли ранее неизвестные обстоятельства. Выяснилось, что у Кировского районного суда уже имелся приговор, который предусматривал реальное лишение свободы. Судья, руководствуясь принципом сложения наказаний, объединил новое наказание с предыдущим, неотбытым. Итоговый вердикт оказался суровым: мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима пять лет и один месяц.

