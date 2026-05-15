Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 15 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.