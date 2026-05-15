Синоптики предупредили об ухудшении погоды в пятницу

В Московском регионе в пятницу, 15 мая, ожидается теплая, но дождливая погода. Синоптики прогнозируют кратковременные осадки, ливни и грозы в отдельных районах, следует из данных Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до +9.

В Москве днем воздух прогреется до +21…+23 градусов, ночью ожидается около +12.

Ветер будет юго-восточного направления с переходом на южный, его скорость составит 6–11 м/с. Во время грозы возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 739–742 мм рт. ст.

