Подмосковье станет участником Российской энергетической недели-2026

Подмосковье примет участие в Российской энергетической неделе-2026, Международный форум пройдет в Москве 14–16 октября 2026 года. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Мероприятие будет центральной отраслевой площадкой, где участники смогут обсудить стратегические вопросы развития топливно-энергетического комплекса, укрепление международного сотрудничества, а также продемонстрировать технологические решения.

Выставка оборудования ТЭК в рамках форума пройдет в Гостином дворе, на ней представят передовое оборудование и инновационные проекты в направлениях нефтегаз, уголь, атом, электроэнергетика, метрология, ВИЭ и другие. Узнать подробнее о РЭН можно на сайте.

