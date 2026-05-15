Шесть месяцев исправительных работ: как наказали молодую мать за гибель пятимесячного сына

В Кузбассе произошла трагедия, унесшая жизнь пятимесячного младенца. Причиной гибели ребенка, как установило следствие, стала роковая невнимательность его молодой матери. Женщина не уследила за малышом, который находился на диване. В какой-то момент ребенок сорвался с места, ударился головой и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Сотрудники правоохранительных органов и судебные эксперты пытались восстановить точную картину произошедшего. Однако до конца выяснить, обо что именно ударился малыш, так и не представилось возможным. Как пояснили специалисты, это могла быть твердая поверхность пола либо деревянная часть дивана — его боковая спинка.

Сразу после получения травмы ребенка экстренно госпитализировали в местную больницу. Но возможностей медучреждения в Мариинске оказалось недостаточно для лечения столь тяжелого пациента. Спустя пару часов малыша в срочном порядке перевезли в Кемерово — к лучшим профильным специалистам региона. Несмотря на все старания медиков, спустя несколько дней ребенок скончался.

«Женщина вину в совершенном преступлении не признала. По версии стороны защиты, ребенок погиб в результате некачественно оказанной медицинской помощи мальчику», — сообщила пресс-служба мариинского горсуда.

Дело рассматривалось в суде. Представитель судебной инстанции Алексей Бушуев впоследствии раскрыл подробности принятого решения. Женщину приговорили к шести месяцам исправительных работ. Суд признал молодую мать виновной по статье о причинении смерти по неосторожности.

