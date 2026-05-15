На Московской железной дороге проходит месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!»

На Московской железной дороге (МЖД) в начале мая стартовала масштабная профилактическая акция «Уступи дорогу поездам!», приуроченная к началу школьных каникул. Как сообщили в пресс-службе магистрали, комплекс мероприятий продлится в течение всего месяца. Основная цель кампании — сформировать у несовершеннолетних культуру безопасного поведения вблизи объектов железнодорожного транспорта.

Инициатива призвана не только объяснить детям базовые правила, но и профилактировать случаи травматизма, а также предупредить опасные увлечения, такие как зацепинг и руфинг. Согласно информации организаторов, для школьников подготовлена насыщенная образовательная программа.

Специалисты железнодорожной отрасли проводят в учебных заведениях открытые уроки, на которых в доступной форме объясняют физику движения составов и смертельные риски при нахождении на путях. Кроме того, для детей организовывают экскурсии на железнодорожные предприятия, викторины, тематические квесты и творческие конкурсы. По словам представителей МЖД, игровой формат помогает лучше усвоить строгие правила безопасности, чем простое перечисление запретов.

«Отметим, что в Подмосковье с начала года зафиксирован 7 случаев гибели детей на железной дороге, из них 6 зацеперы», — проинформировала пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В связи с этим железнодорожники в очередной раз обращают внимание родителей на необходимость разъяснять детям простые, но жизненно важные правила. Во время нахождения вблизи железнодорожных путей категорически запрещено отвлекаться на гаджеты: рекомендуется снимать наушники и не смотреть в экран телефона.

Переходить рельсы разрешено исключительно по специально оборудованным переходам (настилам или мостам), только на разрешающий сигнал светофора и при полном отсутствии приближающегося поезда. Также нельзя прыгать с пассажирских платформ или подходить к их краю во время ожидания состава — это создает риск попадания под колеса.

«Будьте внимательны и осторожны на железной дороге!» — отмечено в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Подмосковья предложила удалить из интернета все видео про зацепинг.