Обида на финансовую организацию обошлась в три года условно: что сделал россиянин?

Судом Новокузнецка вынесен обвинительный приговор в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ. Информацию об этом распространила пресс-служба полиции Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, противоправное деяние совершено в декабре 2025 года. Поводом для него послужило недовольство гражданина деятельностью одной из финансовых организаций. Желая выразить свое отношение к сложившейся ситуации, мужчина направил в корпоративный чат данного учреждения сообщение, содержащее сведения о якобы планируемом нападении на здание.

По получении указанной информации экстренные службы незамедлительно прибыли на место происшествия. Сотрудники полиции, специалисты МЧС и бригада скорой медицинской помощи провели необходимый комплекс мероприятий. Однако в ходе осмотра здания и прилегающей территории взрывчатых веществ, опасных предметов либо иных подтверждений заявленной угрозы обнаружено не было.

В результате оперативно-розыскных действий личность злоумышленника была установлена сотрудниками полиции, после чего гражданина задержали. В ходе дальнейшего разбирательства его причастность к отправке ложного сообщения нашла полное подтверждение. Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Испытательный срок определен продолжительностью два года.

