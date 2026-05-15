Венчание без сроков: священник развеял мифы о церковном браке

Помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии, священник Вячеслав Ланский, в беседе с корреспондентом VSE42.RU разъяснил ситуацию, которая волнует многих православных пар, планирующих семейную жизнь. Речь идет о временном разрыве между двумя важнейшими событиями — государственной регистрацией брака в ЗАГСе и последующим венчанием в храме.

«Венчание возможно в тот же день, что и роспись в ЗАГСе. Этот подход требует четкого плана, чтобы успеть реализовать все пункты», — пояснил Вячеслав.

При этом отец Вячеслав отметил, что многие современные пары осознанно выбирают раздельный формат. Они не стремятся совмещать два торжества в один день, предпочитая не смешивать светское бракосочетание с таинством венчания. Такой подход, по мнению священника, позволяет супругам более осмысленно и сосредоточенно подойти к каждому из этих событий.

Представитель епархии привел личный пример.

«Мы с супругой расписались заранее. Примерно за месяц. Роспись стала событием очень камерным. <…> А семьей мы стали уже после венчания», — пояснил журналисту VSE42.RU помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии священник Вячеслав Ланский.

Более того, священник Вячеслав Ланский подчеркнул: Русская православная церковь с пониманием относится к тем супругам, которые приходят к решению обвенчаться спустя много лет совместной жизни. Таинство венчания доступно и для тех, у кого за плечами уже не один и даже не десять лет брака, официально зарегистрированного в органах записи актов гражданского состояния. Главное — обоюдное желание супругов и их осознанное намерение получить церковное благословение на союз.

Ранее священник Батаногов объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда требуется генеральная исповедь.