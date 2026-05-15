Жителей нескольких улиц Южно-Сахалинска предупредили об отключениях

Специалисты Сахалинской коммунальной компании 15 мая проведут плановые работы на инженерных сетях в Южно-Сахалинске. В связи с ремонтом часть жилых домов временно останется без горячего водоснабжения и отопления. Об этом пишет АСТВ.ру .

Как сообщили коммунальные службы, с 09:30 до 15:30 горячую воду отключат в домах № 106Б и 108Б на улице Пуркаева.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 отопление будет отсутствовать в доме № 36 на улице Пограничной. Еще одно отключение тепла запланировано с 09:15 до 15:00 на улице Долинской.

Под ограничения попадут дома № 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30, 30А, 32, 32А, а также № 35, 35А, 37, 37А, 39, 39А и 41.

Коммунальщики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Работы проводятся для обеспечения стабильной работы инженерных сетей.

