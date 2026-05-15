Три года обмана: в Кемерове раскрыли банду «черных» риелторов, наживавшуюся на смерти

В Кемерове завершилось расследование громкого дела о группировке так называемых «черных» риелторов, которая на протяжении нескольких лет наживалась на чужом горе. Первые сообщения об этой истории появились всего неделю назад, однако уже сегодня стало известно: банда дождалась своего дня в суде. Соответствующую информацию распространил Следственный комитет по Кемеровской области, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Организатором преступной схемы, как выяснили следователи, оказался адвокат. Вместе с ним в деле фигурируют профессиональные риелторы. На протяжении трех лет безнаказанно орудовали на рынке недвижимости областного центра. Сообщники целенаправленно выискивали одиноких пожилых людей, а также инвалидов и умерших граждан. В результате преступной деятельности исчезли пять квартир в разных районах Кемерова.

«В период с 2021 по 2024 год члены организованной преступной группы, используя статус адвоката, получали сведения об умерших, недееспособных гражданах и о лицах из социально незащищенных категорий. Изготавливали фиктивные документы на отчуждение объектов недвижимости путем обмана и злоупотребления доверием», — «Сибдепо» процитировал текст сообщения регионального СК.

По информации ведомства, общая сумма ущерба составила 15 млн руб. На данный момент вердикт выслушала лишь одна участница преступной группы — молодая девушка. Суд счел возможным назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что под видом посредничества мошенники жертву делают дроппером.