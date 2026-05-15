В Оренбурге в ближайшее время стартует приемная кампания в высшие учебные заведения. Для абитуриентов, которые планируют приезжать из других городов и регионов, в областном центре предусмотрено несколько студенческих общежитий. Студенты рассказали, как совмещают бытовые хлопоты с напряженным учебным графиком, сообщил 56orb.ru.

Студент Ренат поделился своими впечатлениями о проживании в вузовском общежитии. По его словам, условия там вполне комфортные. Здание, где живет Ренат, устроено по так называемой блочной системе.

«Но в этом же общежитии есть блоки, где по 4–5–6 комнат, и вот там, конечно, все намного сложнее. Постоянные очереди на кухню, в ванную, нужно заранее договариваться, кто и когда будет готовить или мыться. Без нормального общения с соседями там просто не выжить», — отметил Ренат.

Студентка Кристина отзывается о своем месте проживания уже не столь положительно. Основная проблема, по ее словам, — это тесные комнаты, в которых катастрофически не хватает свободного пространства. Особенно остро это ощущают те, у кого много личных вещей, книг, одежды и учебных материалов.

«Где-то старый ремонт, где-то что-то сломано, и это никак не зависит от студентов. Ты можешь поддерживать порядок, но если изначально все в запущенном состоянии, сделать из этого уютное место довольно трудно», — высказал мнение Кристина.

При этом в целом правила проживания в обоих общежитиях примерно одинаковы и не зависят от конкретного вуза. Под абсолютным запретом находятся алкогольные напитки и курение. За употребление спиртного, как поясняют студенты, из общежития могут выселить практически сразу после фиксации нарушения, без долгих предупреждений. Также жильцы обязаны соблюдать тишину после десяти часов вечера, чтобы не мешать отдыхать соседям.

Многое в адаптации к «общажной» жизни зависит, как считают сами молодые люди, скорее от личных качеств человека, чем от внешних условий. Для одних учеба и быт в подобных условиях превращаются в череду непреодолимых трудностей. Для других же это просто этап жизни, к которому можно приспособиться, и спустя некоторое время такой ритм и связанные с ним задачи начинают восприниматься как совершенно обыденные.

«Питание обычно максимально простое и быстрое. Бутерброды, крупы, какая-то выпечка, что-то, что можно приготовить за короткое время. Есть общая кухня, где можно сварить или пожарить еду, но там часто очереди, да и времени на готовку не всегда хватает. Поэтому чаще всего перебиваемся чем-то быстрым и несложным», — рассказывает Кристина.

