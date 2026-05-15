В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 15 мая, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах — III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В выходные, 16 и 17 мая, на большей части территории региона спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +17-23 градусов, ночью — плюс 8-12. Синоптики обещают переменную облачность, практически без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

